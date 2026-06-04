Milano Health Week, Arianna Fontana “Utile, avvicina a sport e prevenzione”

Milano Health Week, Arianna Fontana “Utile, avvicina a sport e prevenzione”

MILANO (ITALPRESS) - "Per me essere qui all'inaugurazione della Milano Health Week è qualcosa di incredibile e davvero bello, un evento che avvicina ancora di più le persone allo sport, alla salute e alla prevenzione". A dirlo Arianna Fontana, la campionessa italiana dello short track più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici Invernali, in occasione dell'inaugurazione della Milano Health Week 2026. f50/fsc/gsl