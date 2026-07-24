Forze ucraine colpiscono azienda militare in territorio russo, le immagini

KIROV (RUSSIA) (ITALPRESS) - "Oggi le nostre forze di difesa ucraine hanno colpito una delle più importanti imprese militari nella città russa di Kirov. Fornisce componenti per l'equipaggiamento aereo e missilistico dell'occupante, che viene utilizzato, in particolare, negli attacchi di massa contro le nostre città e comunità". Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. sat/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)