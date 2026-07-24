Insulti razzisti e lo accoltella, obbligo di dimora per 24enne nel catanese

CATANIA (ITALPRESS) - Ha aggredito un extracomunitario nel centro storico di Catania, colpindolo con più coltellate al capo, al dorso e all'addome e rivolgendogli insulti razzisti. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti di un 24enne di Paternò, gravemente indiziato di tentato omicidio pluriaggravato e porto abusivo di armi.