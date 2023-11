MILANO (ITALPRESS) – Alle 5.45 di stamattina i vigili del fuoco del Comando di Milano sono intervenuti a per un violento incendio sviluppatosi in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Lomellina 14. Sul posto 4 mezzi per un totale di 20 uomini che hanno subito messo in sicurezza il palazzo evacuando tutti i condomini. Nessuno ha riportato ferite. L’appartamento, in quel momento non occupato dal proprietario, è andato completamente distrutto dalle fiamme e in conseguenza di ciò gli appartamenti speculari del terzo e del quinto piano sono stati dichiarati inagibili. Da poco tutti gli altri condomini del palazzo hanno potuto far rientro nelle loro case. Al vaglio degli esperti le cause che hanno portato al rogo. In questo momento i vigili del fuoco sono presenti con una APS del Distaccamento di Benedetto Marcello per le cosiddette attività di smassamento dei locali.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Vigili del Fuoco Milano