MILANO (ITALPRESS) – E’ stato firmato a Milano il Patto di collaborazione tra Istituzioni, realtà locali e abitanti del quartiere per la riqualificazione e la rivitalizzazione di via Pontano e delle aree di pertinenza dei tunnel ferroviari che collegano Via Padova a Viale Monza, cui seguiranno azioni di cura, animazione e manutenzione.

Finalizzato nell’ambito del programma del Comune di Milano “Piazze Aperte”, il Patto “Tunnel Boulevard” intende valorizzare l’intero tragitto di Via Pontano, unendo Via Padova a Viale Monza con un percorso ciclo-pedonale capace di creare un itinerario di quartiere, dove potenziare in un’unica rete le azioni già esistenti, come il progetto Piazza Aperta in Via Venini-Nolo e l’intervento di TrentaMi di Via Rovereto-Via Giacosa-Parco Trotter.

Il progetto “Tunnel Boulevard” intende, su scala territoriale, ottimizzare i progetti e le azioni già messi in atto dal Comune di Milano, innescando un processo in grado di aumentare la vivibilità e l’interconnessione degli spazi aperti del quartiere, trasformando definitivamente il cavalcavia ferroviario da barriera fisica e spazio abbandonato a luogo di creatività urbana e di incontro sociale. Saranno valorizzate in particolare le mura di sostegno del viadotto lungo Via Pontano, diventate vera e propria galleria a cielo aperto di murales, grazie all’attività spontanea di numerosi gruppi di artisti e crew, alcune delle quali già attive in loco dagli anni ’90.

L’area diverrà inoltre luogo in cui attivare processi di animazione negli spazi adiacenti al tunnel: attività di spettacolo all’aperto e altre arti performative, installazioni temporanee di arte urbana – street art, eventi ricreativi legati alla cultura del benessere e alla cura del verde, nonchè momenti collettivi di pulizia e raccolta di rifiuti abbandonati nelle aree circostanti Via Pontano.

Il Patto è la formalizzazione di un processo già avviato nel 2019 grazie al sostegno del Comune di Milano e del programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo. Il primo tassello di riqualificazione dell’area, riguardante l’intervento nel tunnel di Via Padova, sarà effettuato con il supporto di alcuni sponsor e partner tecnici: MAPEI spa e YUME srl, sotto la regia tecnica di MM spa, realizzeranno gli interventi di idropulitura e il ripristino delle pareti dei tunnel danneggiati, oltre a fornire i materiali necessari alla tinteggiatura delle pareti. L’inserimento di nuovi corpi illuminanti, per aumentare la visibilità diurna e notturna dei passaggi pedonali del tunnel, sarà inoltre realizzata da A2A mentre FinecoBank sosterrà alcuni interventi artistici.

Firmatari del Patto con il Comune di Milano – attraverso gli Assessorati a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Cultura, Mobilità e Lavori Pubblici – sono l’Associazione T12-Lab, la Cooperativa Sociale Comin, B-CAM Cooperativa Sociale e ComunicareArte Atelier Spazio Xpò.

