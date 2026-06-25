Milano, fermato il presunto autore dell’omicidio dell’interprete Roberto Guerrino / Video

MILANO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Milano Duomo e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Milano hanno sottoposto a fermo d’indiziato di delitto un diciannovenne di origine marocchina, residente a Melzo (MI), ritenuto responsabile dell’omicidio dell’interprete Roberto Guerrino, ritrovato senza vita con numerose ferite alla testa lo scorso 13 giugno all’interno della sua abitazione, in via Oxilia a Milano.

I militari, all’esito di serrate indagini, condotte attraverso attività tecnica e di laboratorio, sono riusciti a ricostruire tutti i movimenti dell’autore del reato, attraverso lo sviluppo delle immagini degli impianti di videosorveglianza che, dal luogo del delitto, hanno portato fino al comune di Melzo (MI).

Tutte le acquisizioni investigative, sono state poi corroborate dalle risultanze dei rilievi tecnico scientifici condotti dal Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma, che hanno permesso di appurare la presenza del reo all’interno dell’appartamento del Guerrino.

Il fermo si è reso necessario per scongiurare il pericolo di fuga del giovane, il quale, è stato bloccato alla stazione ferroviaria di Melzo con numerosi bagagli al seguito. Nel corso dei successivi sviluppi investigativi è stato rinvenuto nella sua disponibilità l’Ipad air sottratto nell’appartamento della vittima successivamente all’aggressione.

Le attività investigative hanno consentito inoltre di individuare un diciassettenne marocchino che, nel giorno dell’omicidio, era in compagnia del reo e la cui la posizione è al vaglio della Procura dei Minori. Il fermo è stato convalidato a seguito di udienza di convalida nella mattinata di mercoledì 24 giugno.

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-Foto Carabinieri Milano-

(ITALPRESS).