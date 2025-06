Milano Fashion Week, Leao e Tony Effe in passerella per Formichetti

MILANO (ITALPRESS) – Domenico Formichetti si è dimostrato ancora una volta uno dei protagonisti della settimana della moda. Con la nuova collezione Primavera/Estate 2026, “Free-dom”, lo stilista abruzzese ha voluto richiamare le emozioni intrappolate nella sua mente, ricreando un cortile carcerario occupato da finti detenuti, all’interno della Caserma XXIV Maggio di Milano.

In una location caratterizzata dalla presenza di un classico scuolabus giallo, a ricordare l’immaginario americano, lo show si è aperto con la fuga delle emozioni, incarnate dai prigionieri, in una location caratterizzata dalla presenza di un classico scuolabus giallo, a ricordare l’immaginario americano, ed è stato accompagnato dalle colonne sonore prodotte anche da Sick Luke e Tha Supreme.

Tra i volti più noti ad avere sfilato in passerella, il rapper romano Tony Effe, l’attaccante del Milan, Rafael Leao, e i giocatori di NFL, Stefon Diggs dei New England Patriots, e Alvin Kamara dei New Orleans Saints. In Front Row, insieme ad Anna Dello Russo, presenti anche Sfera Ebbasta, con il figlio Gabriel, Bresh, con la compagna Elisa Maino, Ghali, Shiva, Tedua, Artie Five, Nerissima Serpe, Pyrex, Wayne, ed il producer Finesse. “A volte la mia mente sembra una gabbia. Emozioni e possibilità restano intrappolate e l’unico modo per liberarle è creare”, ha detto Formichetti.

