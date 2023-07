MILANO (ITALPRESS) – Le medaglie dei “grandi”, le emozioni dei più piccoli. I giovanissimi campioni italiani Under 14 a bordo pedana ai Mondiali, a far il tifo per i propri beniamini, e a vivere insieme a loro momenti entrati già di diritto nella storia della scherma. E’ stato tutto questo “Milano Experience”, il progetto che Federazione Italiana Scherma e Kinder Joy of Moving hanno messo in campo per la kermesse iridata 2023 sull’onda dell’apprezzata iniziativa di un anno fa denominata “Un giorno da campione”, che lo scorso autunno vide i vincitori dei titoli 2022 del GPG protagonisti di un’indimenticabile partecipazione ai ritiri delle Nazionali Assolute delle rispettive armi durante gli allenamenti collegiali d’inizio stagione. Stavolta il premio speciale messo in palio nella 59^ edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, la grande festa della scherma italiana tenutasi lo scorso maggio a Riccione, si è arricchito di un ulteriore motivo di fascino: ai campioni d’Italia delle categorie Under 14, infatti, è stata data la possibilità di vivere, nel cuore della squadra azzurra, l’emozionante esperienza del Campionato del Mondo Assoluto Milano 2023. Ognuno di loro, insieme a un accompagnatore, ha seguito da vicino la specialità di riferimento in occasione delle gare individuali del Mondiale (nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì).

Per gli “scudettati” Under 14 si è trattato di un’autentica “full immersion” nel mondo azzurro: i ragazzi hanno alloggiato nell’hotel della Delegazione italiana, vivendo accanto ai convocati i momenti pre-gara, seguendone il riscaldamento, scoprendo la Venue del MiCo, tifando per i loro idoli sportivi e immortalando con scatti da custodire gelosamente le medaglie di fine giornata con le spadiste Alberta Santuccio e Mara Navarria, le fiorettiste Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto, chiudendo con Tommaso Marini festeggiato ieri fino a tarda sera dopo il titolo iridato di fioretto maschile. La gioia di vivere la “Milano Experience” è toccata ai campioni italiani Under 14 di sciabola Tommaso Di Lauro, Giulia Iacolare, Matilde Reale, Vittoria Fusetti, Lorenzo Cecchinelli, Immacolata Ammendola ed Emanuel Manzo, ai vincitori dei titoli di fioretto Pietro Claudio Verdesca, Fabiola Badiali, Evan Felici, Giulia Simeoni, Adelaide Rosini, Giuseppe Di Martino, Luca Guidi e Maria Elisa Fattori, e ai detentori del tricolore GPG nella spada Mariasole Romanini, Valentino Monaco, Edoardo Semilia, Sofia Quirini, Elsa Rapisarda, Emanuele Cuculi e Diletta Freguglia.

“Ho visto da vicino la gioia e l’emozione dei ragazzi nell’essere accanto ai propri campioni, coltivando il desiderio d’emularli, un pò come fatto dalla nostra Martina Favaretto, che nel 2015 era a Norcia da vincitrice del titolo italiano Under 14 a chiedere autografi ad Alice Volpi ed Arianna Errigo, e ora è insieme a loro sul podio mondiale del fioretto femminile con tre azzurre a medaglia – afferma il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi -. Momenti di condivisione come questi vissuti a Milano esaltano i valori della scherma, ed è per tale motivo che rivolgo un ringraziamento speciale all’azienda Ferrero che, attraverso il programma di responsabilità sociale Kinder Joy of Moving, sostiene il nostro movimento e in particolare vive insieme a noi la magia del circuito Under 14. Il Mondiale in casa si è rivelato un appuntamento importantissimo, un’occasione irrinunciabile, per unire le due grandi anime del nostro sport: i campioni dell’alto livello e i giovanissimi che rappresentano il futuro”.

