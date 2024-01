MILANO (ITALPRESS) – A Milano, in Via Ungheria 7, a causa del rilascio di ossigeno da una bombola domestica, si è innescato un incendio, seguito da una esplosione non violenta che ha causato un leggero ferimento dell’occupante dell’abitazione e lesioni non gravi a carico dei muri interni. Sul posto i Vigili del Fuoco di Milano. La bombola da cui è uscito l’ossigeno terapeutico era posta in un locale interno ad un appartamento posto al piano 4. Si è sviluppato un incendio con l’accensione di una miscela con conseguente onda d’urto che ha lesionato in modo non grave le murature di divisione con altro appartamento. L’anziano occupante, 90enne è rimasto leggermente ferito e si sta valutando il suo ricovero. Sul posto 3 squadre e funzionari tecnici dei Vigili del Fuoco per le verifiche del caso. Nessuna inagibilita è stata disposta a carico dell’edificio.(ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco