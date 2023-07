ROMA (ITALPRESS) – “Ho voluto le Olimpiadi con forza tanto che partii con delle candidature solitarie. Il Veneto porta a casa 1,5 miliardi di pil, oltre ad una visibilità internazionale di 3,5 miliardi di persone: è un grande evento ed un nuovo rinascimento, e noi ci investiamo”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in merito alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 nel giorno in cui il presidente del Cono Giovanni Malagò ha smentito la possibilità, paventata dal numero uno del Cio Thomas Bach, di ‘trasferirè alcune gare in Svizzera a causa dei ritardi nelle infrastrutture. “Queste infrastrutture sono seguite da Società Infrastrutture, che non è della regione ma è a livello nazionale – ha sottolineato Zaia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica ‘Primo Pianò dell’agenzia Italpress – Ho visto dei cronoprogrammi e, se saranno rispettati, le Olimpiadi le faremo in loco. Dopodichè, se arriva una pandemia o qualcos’altro, questi sono i famosi cigni neri… Ad oggi questa preoccupazione non c’è perchè abbiamo dei cronoprogrammi che sono chiari, poi l’imprevisto può sempre esserci”.

