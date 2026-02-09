BORMIO (ITALPRESS) – Giovanni Franzoni è in testa dopo la prova di discesa della combinata a squadre dello sci alpino maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’azzurro ha chiuso col tempo di 1:51.80, precedendo Alexis Monney, secondo a +0.17, terzo Odermatt a +0.28. Buon quinto posto per Dominik Paris, a +0.59. Alle ore 14.00 la prova di slalom – si gareggerà su una sola manche -: Franzoni farà coppia con Alex Vinatzer, Paris gareggerà insieme a Sala. Il tempo complessivo verrà sommato tra le due manche e definirà il podio.

– Foto IPA Agency –

