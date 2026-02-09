Italia in testa alla combinata a squadre con Franzoni dopo la discesa. Alle 14 lo slalom

Mandatory Credit: Photo by Action Press/Shutterstock (16529746bb) Giovanni FRANZONI, ITA, bib Number 9, Run 1, Action Photo, Men's Team Combined at Alpine Skiing Olympic Winter Games 2025-26 in Milano-Cortina, Italy, 2026-02-09, Photo Credit: action press Naoki Morita Alpine Skiing Olympic Winter Games 2025-26 in Milano-Cortina, Italy, Bormio - 09 Feb 2026

BORMIO (ITALPRESS) – Giovanni Franzoni è in testa dopo la prova di discesa della combinata a squadre dello sci alpino maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’azzurro ha chiuso col tempo di 1:51.80, precedendo Alexis Monney, secondo a +0.17, terzo Odermatt a +0.28. Buon quinto posto per Dominik Paris, a +0.59. Alle ore 14.00 la prova di slalom – si gareggerà su una sola manche -: Franzoni farà coppia con Alex Vinatzer, Paris gareggerà insieme a Sala. Il tempo complessivo verrà sommato tra le due manche e definirà il podio.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE