Milano-Cortina, Metro 5: inaugurato il treno brandizzato per le Olimpiadi

MILANO (ITALPRESS) – È stato inaugurato oggi a Milano il treno “Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026” della Linea 5, la “Lilla”, da tempo identificata come la metropolitana dello sport. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Fondazione Milano Cortina 2026, accompagnerà cittadini e visitatori lungo l’asse ovest-nord della città, attraversandone il cuore.

Il convoglio, interamente brandizzato e che sarà in funzione fino al termine delle Paralimpiadi, si propone come un’esperienza visiva e simbolica capace di avvicinare Milano ai Giochi Invernali, valorizzando al contempo il ruolo strategico del trasporto pubblico come infrastruttura essenziale per i grandi eventi internazionali.

L’inaugurazione è stata celebrata con un viaggio speciale lungo la Linea 5, alla presenza delle mascotte di Metro 5 e di Milano Cortina 2026, di atleti olimpici e di numerosi passeggeri. Momento centrale dell’iniziativa è stato l’incontro nella stazione Gerusalemme con i rappresentanti dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi e della Fondazione Buzzi. In questa occasione, la mascotte di Metro 5, Lilly, insieme a Tina e Milo, mascotte di Milano Cortina 2026, ha consegnato alcuni omaggi destinati ai bambini ai medici dell’ospedale. All’interno della stazione sono state inoltre esposte, per l’occasione, le torce olimpiche, simbolo tangibile dell’avvicinamento ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

“Il percorso intrapreso in questi anni per affermare la Lilla come la metropolitana dello sport ci ha portati a questo traguardo naturale“, ha dichiarato l’amministratore delegato di Metro 5, Serafino Lo Piano. “Con il treno dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 vogliamo condividere con i nostri passeggeri i valori più autentici dello sport – spirito di squadra, passione, inclusione e sostenibilità – confermando il ruolo centrale del trasporto pubblico nel rendere i Giochi parte della vita quotidiana della città”.

Il treno “Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026” rappresenta una delle prime iniziative realizzate con il patrocinio della Fondazione Milano Cortina 2026. Seguiranno ulteriori eventi e progetti promossi da Metro 5 a sostegno dei Giochi, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra mobilità sostenibile, sport e comunità, accompagnando Milano verso uno degli appuntamenti più significativi della sua storia recente.

