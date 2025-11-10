Milano-Cortina, Malagò “Con partnership Stellantis chiudiamo un cerchio”

ROMA (ITALPRESS) - “L’accordo con Stellantis? Noi siamo molto felici, al di là che ci sono anche altri brand che fanno parte del gruppo, aver scelto Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Maserati. come partner di Milano-Cortina dà un connotato di italianità fortissima. Sapete quanto io sia orgoglioso del tricolore, oggi chiudiamo un cerchio”. Così il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò a margine della presentazione della partnership tra il comitato organizzatore dei prossimi Giochi Invernali e i brand italiani di Stellantis. "Parlo anche con i colleghi del Cio, sono tutti entusiasti, desiderosi di vedere, provare muoversi", ha aggiunto Malagò. mec/gm/mca2