Milano-Cortina, lo sport come mezzo di promozione per la Slovenia

CORTINA (ITALPRESS) - L'Olimpiade di Milano-Cortina come opportunità per consolidare il ponte turistico fra Italia e Slovenia. I Giochi invernali non sono solo sport ma anche un veicolo di promozione. Allestita nel centro della località ampezzana, Casa Slovenia non è solo il punto di riferimento di atleti e addetti ai lavori. “L'Italia è il secondo mercato più importante per arrivi verso la Slovenia e quale occasione migliore per presentarci nel cuore delle Olimpiadi a Cortina, in mezzo alle montagne a questa bellissima atmosfera che si respira ogni giorno”, sottolinea Aljosa Ota, direttore dell'Ente sloveno per il Turismo in Italia.Tante le iniziative già intraprese, da un evento a Bolzano alla tappa di Predazzo per assistere alla prima medaglia della Slovenia con Nika Prevc. E da Milano-Cortina tutti possono imparare: il modello dei Giochi diffusi si sta rivelando vincente e il tema della sostenibilità è qualcosa che sta a cuore anche della Slovenia. glb/gtr