Milano-Cortina, lo spirito dei giochi arriva in città con un tram esperienziale

MILANO (ITALPRESS) – Lo spirito dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 su un tram itinerante che da oggi fino al 21 dicembre attraverserà le vie più iconiche del capoluogo lombardo, trasformandosi in una piattaforma esperienziale aperta al pubblico.

L’iniziativa – pensata da Fiera Milano, partner ufficiale delle Olimpiadi – è completamente gratuita. Chiunque, dalle 11 alle 17, potrà salire a bordo, previa registrazione online sul sito di Fiera Milano: l’accesso avverrà tramite prenotazione di uno slot di mezz’ora, per garantire un flusso ordinato dei partecipanti.

Il tram, decorato con i colori e le suggestioni olimpiche, percorrerà le vie principali del centro cittadino – dal Duomo al Castello Sforzesco, passando per via Torino – diventando un luogo di incontro, racconto e coinvolgimento, allo scopo di avvicinare cittadini e visitatori all’atmosfera dei Giochi e ai loro valori fondanti: inclusione, partecipazione, rispetto, eccellenza e spirito di squadra. All’interno, il veicolo ospita un percorso immersivo pensato per far vivere in prima persona le emozioni olimpiche, con attività interattive e contenuti esperienziali, tra cui una photo opportunity e un gioco digitale a tema hockey, accessibile tramite smartphone.

“Le Olimpiadi non sono solo un grande evento sportivo, ma un progetto collettivo che parla di futuro, di comunità e di visione”, sottolinea Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, oggi a bordo del viaggio inaugurale insieme a Flora Tabanelli, atleta olimpica e campionessa di sci freestyle.

“Con questa iniziativa vogliamo portare questo spirito tra le persone rendendo la città parte attiva del percorso verso Milano Cortina 2026. È un’iniziativa che unisce territorio, innovazione ed esperienza, e che racconta il ruolo di Fiera Milano come piattaforma aperta, capace di connettere eventi globali e comunità locali”.

L’iniziativa del tram esperienziale si inserisce nel più ampio impegno di Fiera Milano come partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Il quartiere fieristico a Rho sarà infatti venue olimpica e ospiterà alcune delle competizioni dei Giochi, tra cui le gare di speed skating e gli incontri di hockey su ghiaccio.

Inoltre, il centro congressi Allianz MiCo accoglierà il Main Media Centre, cuore operativo e narrativo dei Giochi.

