Milano-Cortina, la diocesi milanese lancia il progetto “For Each Other”

MILANO (ITALPRESS) – Presentato a Milano, presso Palazzo Marino, il progetto “For Each Other” (L’uno per l’altro), promosso dalla Diocesi di Milano attraverso la Fondazione Oratori Milanesi (FOM) e il Servizio per l’Oratorio e lo Sport: in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ci sarà un calendario ricco di eventi e iniziative diffuse in tutta la città.

Si partirà dal 29 gennaio fino a metà marzo, in cui avranno spazio attività di animazione e sensibilizzazione per i più giovani, eventi culturali e spettacoli teatrali, momenti di preghiera e di dialogo, focus sui valori dello sport, testimonianze di campioni di ieri e di oggi ed esperienze inclusive.

Durante la presentazione sono intervenuti Martina Riva (assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano), don Giuseppe Como (presidente della Fom e Vicario episcopale per l’Educazione, la Celebrazione della Fede e per la Pastorale scolastica), don Stefano Guidi (direttore della Fom), Erica Tossani (co-direttrice di Caritas Ambrosiana), don Mauro Santoro (responsabile della Consulta diocesana Comunità cristiana e disabilità), Massimo Achini (presidente del Csi Milano), don Michele Gianola (sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana e direttore ad interim dell’Ufficio Turismo e Sport).

A chiudere l’evento, la riflessione dell’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, il quale ha voluto ribadire l’importanza dei concetti dello sport. “La Curia, nel senso della Diocesi di Milano, vuole cogliere questa opportunità delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per avere l’occasione di dire qualcosa sullo sport che non sia banale”, ha dichiarato a margine. “Lo sport deve essere considerato come espressione dell’essere uomini, non solo come corpo efficiente per prestazioni eccellenti, ma con un’anima. Dobbiamo avere una visione meno banale che riduce lo sport a prestazioni, business e gossip, tutti aspetti che contribuiscono ad impoverirlo. I valori olimpici rappresentano amicizia, eccellenza e rispetto, temi su cui la chiesa ha qualcosa da dire”.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 29 gennaio alle ore 18.30, nella Basilica di San Babila (corso Monforte 1), con una messa per l’accoglienza della “Croce degli sportivi”, presieduta dall’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e concelebrata da monsignor Paul Tighe, segretario del Dicastero vaticano per la Cultura e l’Educazione.

La Croce, benedetta da Papa Francesco durante la Giornata mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro nel 2013, verrà consegnata da Athletica Vaticana, l’associazione polisportiva della Santa Sede, in ogni Diocesi che ospita le Olimpiadi e Paralimpiadi estive e invernali. Il progetto “For Each Other” è patrocinato dal Dicastero vaticano per la Cultura e l’Educazione, da Athletica Vaticana, e dal Comune di Milano. Partner dell’iniziativa sono l’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei, Caritas Ambrosiana, il Servizio per i Giovani e l’Università, il Csi Milano (Centro Sportivo Italiano) e la Consulta diocesana “Comunità cristiana e disabilità”.

