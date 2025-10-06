Milano-Cortina, Ghedina “Spero l’Italia venga fuori alla grande”

CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Sono qua in veste di testimone dello sport, dell'eccellenza italiana e penso che un buon bicchiere di vino a tavola vada bene anche per lo sportivo". A parlare è Kristian Ghedina, ex campione del mondo di sci e oggi ambasciatore Vinitaly.USA 2025, in occasione dell'inaugurazione della seconda edizione di Vinitaly.USA a Chicago. A proposito dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 dice: "Mi auguro che l'Italia venga fuori alla grande". xo9/mgg/gtr (video e intervista di Stefano Vaccara)