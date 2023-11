Milano-Cortina, Fontana “Unico problema legato alla pista da bob”

MILANO (ITALPRESS) - "Come prosegue l'organizzazione di Milano-Cortina 2026? Per quanto riguarda la parte nostra, intesa come Regione, non c'è nessunissimo problema. I lavori stanno proseguendo, anche oggi ho parlato con il sindaco di Livigno. Le nostre opere stanno andando avanti. Adesso l'unica problema è quello legato al bob ma che non dipende da noi". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia d'apertura della 40esima edizione dello "Sport Movies & Tv - Milano International Ficts Fest". pia/gm/gtr