Milano-Cortina, Fontana “Investimenti in Lombardia per 5,1 miliardi”

RIMINI (ITALPRESS) - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha preso parte oggi al Meeting di Rimini intervenendo alla tavola rotonda dedicata al tema delle infrastrutture come leva di sviluppo integrato e sostenibile in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Nell'ambito della sua partecipazione all'appuntamento romagnolo, il governatore ha evidenziato come "in Lombardia si stia mettendo a terra un investimento complessivo di circa 5,1 miliardi di euro, di cui 450 milioni stanziati dalla Regione principalmente attraverso il Piano Lombardia". "In particolare, questo importante stanziamento - ha spiegato - consentirà di intervenire per il 40,8% del totale sul potenziamento delle infrastrutture stradali, per il 47% su miglioramento del trasporto ferroviario e della mobilità sostenibile e per il restante 12,2% sull'adeguamento e rinnovamento delle infrastrutture sportive". Questi investimenti percorrono e confluiscono essenzialmente sulle direttrici di accesso verso i luoghi olimpici. "Di fatto - ha continuato - coinvolgono direttamente o indirettamente l'insieme del territorio lombardo per consentire la realizzazione di un sistema unitario in cui interventi di rilevanza strategica possano garantire una rete di accessibilità e mobilità diffusa". xi5/trl/mca3