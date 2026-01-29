Milano-Cortina, Fontana “Ice? Ho grandissima fiducia nel ministro Piantedosi”

MILANO (ITALPRESS) – “ICE a Milano? Non so nulla di questo argomento, ciò che so lo leggo sui giornali. È una questione che attiene ai governi, che staranno raggiungendo un accordo e saranno loro a trovare la soluzione migliore. Io, contrariamente al sindaco Sala, ho una grandissima fiducia nel ministro Piantedosi, per cui ciò che deciderà lui sarà la scelta migliore. Per quanto riguarda la presenza di agenti stranieri, è una cosa che avviene in tutte le grandi manifestazioni. Sul tema della sicurezza, l’attenzione dovrà essere elevata al massimo livello, perché non vogliamo che i nostri ospiti si sentano preoccupati o minacciati. Credo che il nostro governo, i questori e i prefetti stiano lavorando al meglio e quindi penso che anche da questo punto di vista potremmo dirci soddisfatti”. Lo ha detto il Presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Non Stop News, su RTL 102.5.

“Con i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina ci saranno delle legacy immateriali che prescindono dalle legacy materiali, come le opere pubbliche che sono state realizzate e che saranno di beneficio per tutta la cittadinanza – ha proseguito il governatore della Lombardia – Voglio sottolineare che quelle che stiamo costruendo non sono opere finalizzate allo svolgimento dei Giochi, ma opere richieste da anni dai territori e che quindi verranno utilizzate anche dopo la fine dei Giochi Olimpici, rappresentando un vantaggio per tutti i cittadini. Per quanto riguarda l’eredità immateriale, invece, è chiaro che ci sarà la possibilità di mostrare al mondo la bellezza dei nostri territori, la nostra capacità organizzativa, la nostra accoglienza e la disponibilità del territorio a diventare sede di vacanza, affari e di ogni altra iniziativa. Penso che sarà un traino importante per il turismo. Negli ultimi anni questo tipo di politica sta portando risultati concreti: il nostro turismo è un turismo regionale che è sempre stato marginale come voce del PIL lombardo, e ora non lo è più, perché continua a registrare una crescita intorno alla doppia cifra ogni anno. Ed è un orgoglio vedere tanti turisti che apprezzano la bellezza dei nostri territori”.

“Noi abbiamo deciso che non era il territorio a doversi piegare alle necessità delle Olimpiadi, ma che fossero le Olimpiadi a doversi piegare alle disponibilità del territorio. Abbiamo distribuito le gare e le abbiamo portate là dove le strutture già esistevano, di nuove strutture non ce ne sono state, tranne la pista di bob. Per il resto, è stato utilizzato quanto già esistente o quanto già previsto. L’Arena Santa Giulia è un’iniziativa privata già programmata che, finite le Olimpiadi, avrà una sua destinazione, ma né i costi né la gestione saranno a carico delle Olimpiadi. In Piazza Città di Lombardia ci sarà una zona in cui potremo far lavorare tutti i giornalisti che non sono stati accreditati per i Giochi Olimpici, dall’altra parte ci sarà una zona dedicata a eventi e iniziative legate ai Giochi”, ha concluso.

-Foto IPA Agency-

