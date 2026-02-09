Milano-Cortina, Fontana “Andiamo oltre le più rosee aspettative”

MILANO (ITALPRESS) - Dopo i primi due giorni dei giochi olimpici "sono molto soddisfatto e veramente felice per quelli che sono i primi riscontri per quanto riguarda l'inaugurazione, la soddisfazione degli atleti, l'organizzazione delle gare e la circolazione. Direi che si sta andando anche oltre le più rosee aspettative". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione dei risultati raggiunti dalla Lombardia con il programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). Il governatore ha aggiunto che questi "sono veramente giorni di grande soddisfazione; è chiaro che poi se ci sono i risultati e si vincono le medaglie diventa ancora tutto più perfetto. Un atleta americano ha detto che lo snow park di Livigno è il più bello mai visto nella sua carriera e quindi vuole dire che si è lavorato bene prima. L'altra cosa incredibile è la quantità di persone sempre presenti ad assistere alle gare". "Io capisco che la politica possa dividere. Ma quando si sta verificando un evento che è comunque un qualcosa di estremamente importante per l'Italia, la Lombardia e il Veneto, io credo che ci si dovrebbe spogliare dalla passione politica. Queste sono persone che, pur di avere un loro riconoscimento politico, vogliono che le cose in questo paese vadano male", ha aggiunto in merito alle manifestazioni contro le Olimpiadi. xh7/trl/mca3