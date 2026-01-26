Milano-Cortina, Fontana “Agenti ICE solo a protezione di Vance e Rubio”

MILANO (ITALPRESS) - "La presenza degli agenti dell'ICE [la polizia anti immigrazione degli Stati Uniti, ndr] è limitata a fare la guardia del corpo al Vice Presidente Vance e al Segretario di Stato Marco Rubio. Quindi che ci siano loro o altri, il lavoro che devono fare è sempre lo stesso: stare attenti che nessuno gli dia uno spintone o che gli succeda qualcosa". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha risposto ai giornalisti a margine di un evento a Milano. xh7/trl/mca3