Milano-Cortina: due titoli e una famiglia, il cinese Wang segue la moglie Xu vincendo l’oro nell’aerials

LIVIGNO (XINHUA/ITALPRESS) – Il cinese Wang Xindi ha realizzato un salto quasi impeccabile per vincere venerdì la medaglia d’oro nel freestyle aerial maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, completando un’insolita doppietta per la sua famiglia appena due giorni dopo che sua moglie Xu Mengtao aveva conquistato il gradino più alto del podio femminile nella stessa disciplina.

Il risultato ha aggiunto una rara nota statistica ai Giochi Invernali: una coppia sposata che vince due medaglie d’oro individuali separate agli stessi Giochi.

Wang, 30 anni, è stato il terzo a saltare nella finale e ha totalizzato 132,60 punti con un atterraggio controllato. Lo svizzero Noe Roth ha risposto con 131,58. Quando il punteggio è stato confermato, Wang si è lasciato cadere in ginocchio sulla neve.

“Abbiamo festeggiato il suo oro (di Xu) all’inizio di questa settimana, ma mi sono rapidamente rifocalizzato sulla mia gara”, ha detto Wang.

La svolta è arrivata alla sua terza Olimpiade. Wang aveva chiuso 14esimo sia a Pyeongchang 2018 sia a Pechino 2022, senza riuscire ad avanzare oltre la qualificazione in entrambe le occasioni.

Xu aveva detto una volta di aver visto quanto quei passi falsi pesassero su di lui. “Ha attraversato alti e bassi alle Olimpiadi”, ha affermato. “Ma non ha mai smesso di lavorare, e non ha mai abbassato i suoi standard”.

In quei cicli olimpici, Xu, di cinque anni più grande di Wang, è emersa come una figura di riferimento nella disciplina. Ha vinto una medaglia d’argento ai Giochi di Sochi 2014, ha mancato di poco il podio a Pyeongchang a causa di un errore costoso, e alla fine ha conquistato l’oro a Pechino.

I loro picchi competitivi inizialmente non coincidevano. Mentre Xu era in lotta per le medaglie, Wang era ancora alla ricerca di continuità a livello olimpico. Wang ha spesso riconosciuto l’influenza di Xu nel suo sviluppo.

“Quando sono entrato per la prima volta in squadra, lei stava già tentando tripli salti”, ha detto. “Ho osservato come si allenava e come gestiva i momenti difficili”.

Il loro legame risale a molto prima. Dopo essere passato dalla ginnastica all’aerials nel 2007 in seguito a un infortunio all’età di 12 anni, Wang è entrato nello stesso programma di allenamento di Xu nella base di Shenyang.

I dirigenti scolastici hanno poi descritto Wang come un ammiratore silenzioso all’interno della squadra. Ha assistito alla riabilitazione di Xu da un grave infortunio al ginocchio e alla sua perseveranza attraverso le difficoltà – momenti che hanno segnato i suoi primi anni nella disciplina.

Questa settimana a Livigno, quella linea temporale è convergente.

Osservando a bordo pista, Xu ha descritto l’ultimo salto di Wang come “perfetto” e ha riconosciuto il percorso alle spalle.

“Non è stato facile per lui”, ha detto. “Questa è la sua terza Olimpiade Invernale. Nel momento in cui ha realizzato il suo sogno, i riflettori appartengono a lui”.

I campioni olimpici sposati non sono rari ai Giochi Invernali. Le coppie del pattinaggio di figura condividono da tempo medaglie d’oro, e le prove a squadre miste hanno prodotto vittorie congiunte per coniugi. Ciò che è molto meno comune è che una coppia sposata prevalga separatamente in eventi individuali nella stessa quindicina olimpica.

Un piccolo dettaglio ha collegato silenziosamente le due vittorie. Sui guanti di Wang, una mano riportava l’immagine di un cuore – richiamo al carattere cinese “Xin” del suo nome – mentre l’altra mostrava una pesca, un riferimento al “Tao” nel nome di Xu Mengtao.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)