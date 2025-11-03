Milano-Cortina, Buonfiglio “Il 22 dicembre al Quirinale per la bandiera”

ROMA (ITALPRESS) - "Novità su Milano Cortina? Il 22 dicembre saremo al Quirinale dal Presidente Mattarella per ricevere la bandiera. Dovremo individuare quattro portabandiera, che saranno due ragazze e due ragazzi. Sono tanti i valori che determinano il portabandiera, devono essere rappresentativi dei valori dello sport". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'oro al Merito Sportivo 2025. mec/gm/mca1