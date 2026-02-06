Home Video News Pillole Milano-Cortina, Buonfiglio “Ghali? In questo momento polemiche fuori luogo”
Milano-Cortina, Buonfiglio “Ghali? In questo momento polemiche fuori luogo”
MILANO (ITALPRESS) - "Post Ghali? In questo momento son portato a leggere solo le cose positive, perché in questi momenti fare polemica lo trovo fuori luogo". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a Casa Italia alla Triennale di Milano, prima dell'inaugurazione ufficiale da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. glb/gm/mca2