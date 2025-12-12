Milano Cortina, Barlaam “Farò il tifo per tutti e mi godrò i...

MILANO (ITALPRESS) - "Olimpiadi invernali in casa? Glielo dico sempre ai miei amici atleti che rosico. Gli dico di godersi questa esperienza, ho tantissimi amici per cui farò il tifo, gli auguro il meglio, mi godrò i giochi da spettatore senza la pressione". Lo ha dichiarato il campione paralampico di nuoto Simone Barlaam, intervenuto durante i Gazzetta Sports Awards 2025 a Milano, in merito alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. "Spero che possano arrivare risultati per permettere agli sport paralimpici invernali di arrivare il più possibile nelle case degli italiani". pia/ari/gtr