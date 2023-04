MILANO (ITALPRESS) – “Siamo rimasti impressionati dal progetto

delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, abbiamo visto un

grande impegno, da parte di tutte le autorità, a tutti i livelli,

non vediamo l’ora, siamo veramente fiduciosi sui Giochi Olimpici”. Così il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach a margine della visita della sede della fondazione Milano-Cortina 2026. Il numero uno dello sport mondiale non si è detto preoccupato per i ritardi. “Quello che ho visto è una chiara spiegazione dello status di tutti i progetti, per cui confidiamo che stiano andando avanti e che tutto sia a posto al momento dei Giochi. L’Italia e le Regioni hanno una tale esperienza nell’organizzare eventi sportivi invernali di primo livello che penso la nostra fiducia sia ben giustificata. L’avanzamento dei lavori? Stiamo aiutando tutti i comitati organizzatori fin dall’inizio – ha proseguito -, stiamo contribuendo al budget con diverse centinaia di milioni di dollari prima di tutto. E ora ci stiamo rivolgendo insieme con i comitati organizzatori verso nuove sfide, come l’inflazione o la difficoltà di approvigionamento”. Bach ha poi spiegato come sta operando il Cio dal punto di vista organizzativo: “Questo è quello che stiamo facendo con il programma che chiamiamo di ottimizzazione dell’organizzazione, cioè che laddove possibile cercheremo di ridurre i costi o gli sforzi logistici, senza toccare quella che sarà l’esperienza degli atleti. E questo è un lavoro che va avanti giorno per giorno, in stretta collaborazione con i comitati organizzatori”, ha aggiunto il numero uno del Cio che incontrerà Giorgia Meloni a Roma. “Ho potuto constatare che lei è una forte sostenitrice delle Olimpiadi invernali in Italia, quindi non vedo l’ora di incontrarla”. Sulla scelta di fare la pista di pattinaggio a Milano, ha concluso:”E’ una decisione del comitato organizzatore che noi supportiamo nel senso che siamo sempre stati del parere che la pista per il pattinaggio di velocità di Baselga di Pinè non fosse l’ideale per ragioni di sostenibilità e di legacy, per cui non vediamo l’ora che sia realizzato questo progetto qui a Milano”.

