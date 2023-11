Milano-Cortina, Abodi “Da parte del Governo impegno totale”

MILANO (ITALPRESS) - "L'impegno del Governo per Milano-Cortina 2026? È un impegno totale da parte nostra, ognuno coi suoi ruoli. Il Governo è presente con investimenti significativi che vanno a beneficio soltanto in parte di opere sportive, ma in grandissima parte di opere pubbliche, collegamenti infrastrutturali su gomma che in futuro saranno utili a questi territori". Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani Giovanni Abodi, a margine della cerimonia d'apertura della 40esima edizione dello "Sport Movies & Tv - Milano International Ficts Fest" . pia/gm/gtr