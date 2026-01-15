Milano Cortina 2026, presidente CPI loda modello cinese per sport paralimpici

Durante una visita a un istituto terapeutico locale, il presidente del Comitato paralimpico internazionale (CPI), Andrew Parsons, ha sottolineato che la Cina rappresenta un ottimo esempio di come combinare sport e inclusione. Guardando ai prossimi Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina, Parsons ha affermato che l'evento sarà "straordinario, probabilmente i Giochi paralimpici più incredibili di sempre". (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)