Home Video News Xinhua Cina: Shanghai, completata prima linea della metro sotto il fiume Yangtze
Cina: Shanghai, completata prima linea della metro sotto il fiume Yangtze
Il primo progetto di trasporto ferroviario di Shanghai che attraversa il fiume Yangtze ha completato interamente la posa dei binari. La Chongming Line, lunga 42 chilometri, collegherà Pudong con l'isola di Chongming, migliorando gli spostamenti l'accessibilità all'interno della regione. L'apertura della linea è prevista entro la fine dell'anno. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)