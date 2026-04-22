Cina: Hainan celebra la festa di Sanyuesan tra tradizione e tecnologia

Un incredibile spettacolo di droni e fuochi d'artificio ha illuminato il cielo sopra Dongfang, a Hainan, per celebrare la festa di Sanyuesan. Combinando motivi etnici e tecnologia dei droni all'avanguardia, l'esibizione ha offerto un vivido scorcio della diversità culturale e del patrimonio condiviso. Celebrata il terzo giorno del terzo mese lunare, Sanyuesan è ampiamente festeggiata in tutta la Cina, anche tra le comunità Li e Miao di Hainan, dove le persone si riuniscono con canti, danze e sport per condividere cultura e relazioni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)