MILANO (ITALPRESS) – Questi gli italiani in gara venerdì 13 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
09:05 – 12:05
Curling Fase a gironi U: Italia-Gran Bretagna Cortina Curling
Olympic Stadium
Sebastiano ARMAN-Mattia GIOVANELLA-Amos MOSANER-Alberto PIMPINI
Joel Thierry RETORNAZ
10:00 – 10:25
Snowboard Snowboard Cross D – Qualificazioni Run 1 Livigno Snow
Park
Lisa Francesia BOIRAI-Sofia GROBLECHNER-Michela MOIOLI
10:55 – 11:20
Snowboard Snowboard Cross D – Qualificazioni Run 2 Livigno Snow
Park
11:45 – 13:40
Sci di fondo 10 km TL U Tesero Cross-Country Skiing Stadium
Martino CAROLLO-Simone DAPRÀ-Davide GRAZ-Simone MOCELLINI
12:10 – 14:40
Hockey su ghiaccio Girone B U: Italia-Slovacchia Milano Ice Park
13:30 – 14:00
Snowboard Snowboard Cross D – Ottavi di finale Livigno Snow Park
Lisa Francesia BOIRAI-Sofia GROBLECHNER-Michela MOIOLI
14:00 – 15:35
Biathlon Sprint U Anterselva Biathlon Arena
Tommaso GIACOMEL-Lukas HOFER-Nicola ROMANIN-Elia ZENI
14:03 – 14:20
Snowboard Snowboard Cross D – Quarti di finale Livigno Snow Park
14:24 – 14:40
Snowboard Snowboard Cross D – Semifinali Livigno Snow Park
14:41 – 15:05
Snowboard Snowboard Cross D – Finali Livigno Snow Park
16:00 – 17:00
Skeleton Individuale D – Heat 1 Cortina Sliding Centre
Alessandra FUMAGALLI-Valentina MARGAGLIO
16:00 – 18:05
Pattinaggio di velocità 10000 m U Milano Ice Park
Davide GHIOTTO-Riccardo LORELLO
17:48 – 18:40
Skeleton Individuale D – Heat 2 Cortina Sliding Centre
Alessandra FUMAGALLI-Valentina MARGAGLIO
19:00 – 23:10
Pattinaggio di figura Libero Singolo U Milano Ice Skating Arena
Daniel GRASSL-Matteo RIZZO
19:05 – 22:05
Curling Fase a gironi U: Italia-Germania Cortina Curling Olympic
Stadium
Sebastiano ARMAN-Mattia GIOVANELLA-Amos MOSANER-Alberto PIMPINI-
Joel Thierry RETORNAZ
19:30 – 20:45
Skeleton Individuale U – Heat 3 Cortina Sliding Centre
Amedeo BAGNIS-Mattia GASPARI
21:05 – 22:20
Skeleton Individuale U – Heat 4 Cortina Sliding Centre
Amedeo BAGNIS-Mattia GASPARI
21:10 – 23:40
Hockey su ghiaccio Quarti D: Italia-Stati Uniti Milano Ice Park
