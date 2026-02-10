Gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi

MILANO (ITALPRESS) – Questi gli azzurri in gara nella giornata di martedì 10 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

09:15 – 09:45
Sci di fondo Sprint TC – Qualificazioni D Tesero Cross-Country
Skiing Stadium
Federica CASSOL-Iris DE MARTIN PINTER-Caterina GANZ-Nicole MONSORNO

09:55 – 10:45
Sci di fondo Sprint TC – Qualificazioni U Tesero Cross-Country
Skiing Stadium
Elia BARP-Simone DAPRÀ-Simone MOCELLINI-Federico PELLEGRINO

10:30 – 11:00
Short track 500 m D – Qualificazioni Milano Ice Skating Arena
Chiara BETTI-Arianna FONTANA-Arianna SIGHEL

10:30 – 13:00
Sci Alpino Combinata a squadre D – Discesa Tofane Alpine Skiing
Centre
Nicol DELAGO-Nadia DELAGO-Sofia GOGGIA-Laura PIROVANO

11:10 – 11:45
Short track 1000 m U – Qualificazioni Milano Ice Skating Arena
Thomas NADALINI-Pietro SIGHEL-Luca SPECHENHAUSER

11:45 – 12:10
Sci di fondo Sprint TC – Quarti di finale D Tesero Cross-Country
Skiing Stadium

11:59 – 12:30
Short track Staffetta Mista – Quarti di finale Milano Ice Skating
Arena
Chiara BETTI-Elisa CONFORTOLA-Arianna FONTANA-Thomas
NADALINI-Pietro SIGHEL-Luca SPECHENHAUSER

12:15 – 12:40
Sci di fondo Sprint TC – Quarti di finale U Tesero Cross-Country
Skiing Stadium

12:34 – 13:00
Short track Staffetta Mista – Semifinali Milano Ice Skating Arena

12:45 – 12:55
Sci di fondo Sprint TC – Semifinali D Tesero Cross-Country Skiing
Stadium

12:57 – 13:07
Sci di fondo Sprint TC – Semifinali U Tesero Cross-Country Skiing
Stadium

13:03 – 13:35
Short track Staffetta Mista – Finali Milano Ice Skating Arena

13:13 – 13:20
Sci di fondo Sprint TC – Finale D Tesero Cross-Country Skiing
Stadium

13:27 – 13:35
Sci di fondo Sprint TC – Finale U Tesero Cross-Country Skiing
Stadium

13:30 – 15:25
Biathlon Individuale U Anterselva Biathlon Arena
Patrick BRAUNHOFER-Tommaso GIACOMEL-Lukas HOFER-Elia ZENI

14:00 – 15:15
Sci Alpino Combinata a squadre D – Slalom Tofane Alpine Skiing
Centre
Giada D’ANTONIO-Lara DELLA MEA-Martina PETERLINI-Anna TROCKER

14:05 – 16:05
Curling Finale 3°/4° posto Doppio misto: Italia-Gran
Bretagna Cortina Curling Olympic Stadium
Stefania CONSTANTINI-Amos MOSANER

14:15 – 15:10
Freestyle Gobbe D – Qualificazioni Livigno Aerials & Moguls Par
Manuela PASSARETTA

16:40 – 19:10
Hockey su ghiaccio Girone B: Italia-Germania Milano Ice Park

17:00 – 18:00
Slittino Singolo D – Heat 3 Cortina Sliding Centre
Verena HOFER-Sandra ROBATSCHER

18:30 – 22:45
Pattinaggio di figura Corto Singolo U Milano Ice Skating Arena
Daniel GRASSL-Matteo RIZZO

18:34 – 19:30
Slittino Singolo D – Heat 4 Cortina Sliding Centre
Verena HOFER-Sandra ROBATSCHER

18:45 – 21:00
Salto con gli sci Squadra Mista Predazzo Ski Jumping Stadium
Annika SIEFF-Martina ZANITZER

