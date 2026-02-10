MILANO (ITALPRESS) – Questi gli azzurri in gara nella giornata di martedì 10 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
09:15 – 09:45
Sci di fondo Sprint TC – Qualificazioni D Tesero Cross-Country
Skiing Stadium
Federica CASSOL-Iris DE MARTIN PINTER-Caterina GANZ-Nicole MONSORNO
09:55 – 10:45
Sci di fondo Sprint TC – Qualificazioni U Tesero Cross-Country
Skiing Stadium
Elia BARP-Simone DAPRÀ-Simone MOCELLINI-Federico PELLEGRINO
10:30 – 11:00
Short track 500 m D – Qualificazioni Milano Ice Skating Arena
Chiara BETTI-Arianna FONTANA-Arianna SIGHEL
10:30 – 13:00
Sci Alpino Combinata a squadre D – Discesa Tofane Alpine Skiing
Centre
Nicol DELAGO-Nadia DELAGO-Sofia GOGGIA-Laura PIROVANO
11:10 – 11:45
Short track 1000 m U – Qualificazioni Milano Ice Skating Arena
Thomas NADALINI-Pietro SIGHEL-Luca SPECHENHAUSER
11:45 – 12:10
Sci di fondo Sprint TC – Quarti di finale D Tesero Cross-Country
Skiing Stadium
11:59 – 12:30
Short track Staffetta Mista – Quarti di finale Milano Ice Skating
Arena
Chiara BETTI-Elisa CONFORTOLA-Arianna FONTANA-Thomas
NADALINI-Pietro SIGHEL-Luca SPECHENHAUSER
12:15 – 12:40
Sci di fondo Sprint TC – Quarti di finale U Tesero Cross-Country
Skiing Stadium
12:34 – 13:00
Short track Staffetta Mista – Semifinali Milano Ice Skating Arena
12:45 – 12:55
Sci di fondo Sprint TC – Semifinali D Tesero Cross-Country Skiing
Stadium
12:57 – 13:07
Sci di fondo Sprint TC – Semifinali U Tesero Cross-Country Skiing
Stadium
13:03 – 13:35
Short track Staffetta Mista – Finali Milano Ice Skating Arena
13:13 – 13:20
Sci di fondo Sprint TC – Finale D Tesero Cross-Country Skiing
Stadium
13:27 – 13:35
Sci di fondo Sprint TC – Finale U Tesero Cross-Country Skiing
Stadium
13:30 – 15:25
Biathlon Individuale U Anterselva Biathlon Arena
Patrick BRAUNHOFER-Tommaso GIACOMEL-Lukas HOFER-Elia ZENI
14:00 – 15:15
Sci Alpino Combinata a squadre D – Slalom Tofane Alpine Skiing
Centre
Giada D’ANTONIO-Lara DELLA MEA-Martina PETERLINI-Anna TROCKER
14:05 – 16:05
Curling Finale 3°/4° posto Doppio misto: Italia-Gran
Bretagna Cortina Curling Olympic Stadium
Stefania CONSTANTINI-Amos MOSANER
14:15 – 15:10
Freestyle Gobbe D – Qualificazioni Livigno Aerials & Moguls Par
Manuela PASSARETTA
16:40 – 19:10
Hockey su ghiaccio Girone B: Italia-Germania Milano Ice Park
17:00 – 18:00
Slittino Singolo D – Heat 3 Cortina Sliding Centre
Verena HOFER-Sandra ROBATSCHER
18:30 – 22:45
Pattinaggio di figura Corto Singolo U Milano Ice Skating Arena
Daniel GRASSL-Matteo RIZZO
18:34 – 19:30
Slittino Singolo D – Heat 4 Cortina Sliding Centre
Verena HOFER-Sandra ROBATSCHER
18:45 – 21:00
Salto con gli sci Squadra Mista Predazzo Ski Jumping Stadium
Annika SIEFF-Martina ZANITZER
