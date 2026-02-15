MILANO (ITALPRESS) – Questi gli azzurri in gara lunedì 16 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026:
10:00 – 11:00
Bob Bob a 2 U – Heat 1 Cortina Sliding Centre
Patrick BAUMGARTNER-Robert Gino MIRCEA
10:00 – 12:30
Sci Alpino Slalom U – 1a manche Stelvio Ski Centre
Tobias KASTLUNGER-Tommaso SACCARDI-Tommaso SALA-Alex VINATZER
11:00 – 11:15
Short track 1000 m D – Quarti di finale Milano Ice Skating Arena
Chiara BETTI-Elisa CONFORTOLA-Arianna FONTANA
11:17 – 11:50
Short track 500 m U – Qualificazioni Milano Ice Skating Arena
Thomas NADALINI-Lorenzo PREVITALI-Pietro SIGHEL
11:57 – 12:05
Short track 1000 m D – Semifinali Milano Ice Skating Arena
11:57 – 13:00
Bob Bob a 2 U – Heat 2 Cortina Sliding Centre
Patrick BAUMGARTNER-Robert Gino MIRCEA
12:06 – 12:35
Short track Staffetta U – Semifinali Milano Ice Skating Arena
12:41 – 12:45
Short track 1000 m D – Finale B Milano Ice Skating Arena
12:47 – 12:51
Short track 1000 m D – Finale A Milano Ice Skating Arena
13:30 – 15:10
Sci Alpino Slalom U – 2a manche Stelvio Ski Centre
14:05 – 17:05
Curling Fase a gironi U: Italia-Cina Cortina Curling Olympic
Stadium
Sebastiano ARMAN-Mattia GIOVANELLA-Amos MOSANER-Alberto PIMPINI-
Joel Thierry RETORNAZ
19:00 – 20:00
Bob Monobob D – Heat 3 Cortina Sliding Centre
Giada ANDREUTTI-Simona DE SILVESTRO
19:00 – 21:05
Salto con gli sci LH Team U Predazzo Ski Jumping Stadium
Giovanni BRESADOLA-Alex INSAM
19:05 – 22:05
Curling Fase a gironi D: Italia-Stati Uniti Cortina Curling
Olympic Stadium
Stefania CONSTANTINI-Marta LO DESERTO-Rebecca MARIANI-Elena
Antonia MATHIS-Giulia ZARDINI LACEDELLI
19:30 – 20:50
Freestyle Big Air D – Finale Livigno Snow Park
Maria GASSLITTER-Flora TABANELLI
20:00 – 23:15
Pattinaggio di figura Libero Coppie Artistico Milano Ice Skating
Arena
21:06 – 22:15
Bob Monobob D – Heat 4 Cortina Sliding Centre
Giada ANDREUTTI-Simona DE SILVESTRO
