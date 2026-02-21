Gli italiani in gara di domenica 22 febbraio alle Olimpiadi

MILANO (ITALPRESS) – Questi gli azzurri in gara domenica 22 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
10:00 – 11:00
Bob Bob a 4 U – Heat 3 Cortina Sliding Centre
Patrick BAUMGARTNER
Lorenzo BILOTTI
Eric FANTAZZINI
Robert Gino MIRCEA
10:00 – 13:30
Sci di fondo 50 km Mass Start TC D Tesero Cross-Country Skiing
Stadium
Anna COMARELLA
12:15 – 13:20
Bob Bob a 4 U – Heat 4 Cortina Sliding Centre
Patrick BAUMGARTNER
Lorenzo BILOTTI
Eric FANTAZZINI
Robert Gino MIRCEA
