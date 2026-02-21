Gli italiani in gara di domenica 22 febbraio alle Olimpiadi

Mandatory Credit: Photo by Igor Kupljenik/SPP/Shutterstock (16690329l) Cortina d Ampezzo, Italy, February 21th 2026. Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea of Italy in action during the Bobsleight 4-man Heat 1 race of the Olympic Winter Games 2026 in Cortina d Ampezzo, Italy. (Photo by Igor Kupljenik/Sports Press Photo) Olympic Winter Games 2026 - Bobsleight 4-man Heat 1 - Cortina d Ampezzo, Italy - 21 Feb 2026

MILANO (ITALPRESS) – Questi gli azzurri in gara domenica 22 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

10:00 – 11:00
Bob Bob a 4 U – Heat 3 Cortina Sliding Centre
Patrick BAUMGARTNER
Lorenzo BILOTTI
Eric FANTAZZINI
Robert Gino MIRCEA

10:00 – 13:30
Sci di fondo 50 km Mass Start TC D Tesero Cross-Country Skiing
Stadium
Anna COMARELLA

12:15 – 13:20
Bob Bob a 4 U – Heat 4 Cortina Sliding Centre
Patrick BAUMGARTNER
Lorenzo BILOTTI
Eric FANTAZZINI
Robert Gino MIRCEA

