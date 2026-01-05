MILANO (ITALPRESS) – “Crans-Montana è stato un evento terribile per quei ragazzi e per chi si porterà dentro il dolore per tutta la vita. Ho letto dei problemi di sicurezza, ma non sono la persona più adatta per commentare. Non vedo una connessione fra sci e discoteche. Questi ragazzi andavano a divertirsi a Capodanno, come milioni di ragazzi nel mondo…”. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Sofia Goggia in un’intervista al Corriere della Sera parlando della strage di Capodanno a Crans Montana. La bergamasca ha anche commentato la scelta dei portabaniera in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina: “Rispetto la scelta del presidente del Coni, Buonfiglio, c’erano tanti atleti meritevoli, io ho già avuto la mia occasione nel 2022”.

L’azzurra ha anche raccontato del suo incontro con Roberto Baggio, che l’ha aiutata molto. “Lavorare sulla mente fa molto bene, fa stare bene con se stessi e fa stare bene in mezzo agli altri. Non sono giochi di parole. Quello con Baggio è stato un incontro importante, ero in un periodo molto buio della mia carriera. Gli chiesi di incontrarlo perché sapevo quanto fosse stato martoriato da tanti infortuni e avevo bisogno di comprendere le sue motivazioni interiori per riprendersi. Sono andata a casa sua, ci siamo parlati… Ero convinta che gli infortuni fossero il prodotto di conflitti interiori, dovevo parlare con chi potesse capirmi”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).