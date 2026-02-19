Milano-Cortina 2026, gli italiani in gara venerdì alle Olimpiadi

MILANO (ITALPRESS) – Questi gli azzurri in gara venerdì 20 febbraio ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026:

10:00 – 11:00
Freestyle Ski Cross D – Qualificazioni Livigno Snow Park
Andrea CHESI-Jole GALLI

12:00 – 12:30
Freestyle Ski Cross D – Ottavi di finale Livigno Snow Park

12:35 – 12:50
Freestyle Ski Cross D – Quarti di finale Livigno Snow Park

12:54 – 13:05
Freestyle Ski Cross D – Semifinali Livigno Snow Park

13:10 – 13:35
Freestyle Ski Cross D – Finali Livigno Snow Park

14:15 – 15:15
Biathlon Mass Start U Anterselva Biathlon Arena
Tommaso GIACOMEL-Lukas HOFER-Nicola ROMANIN

6:30 – 18:05
Pattinaggio di velocità 1500 m D Milano Ice Park
Francesca LOLLOBRIGIDA

18:00 – 19:00
Bob Bob a 2 D – Heat 1 Cortina Sliding Centre
Giada ANDREUTTI-Anna COSTELLA-Simona DE SILVESTRO-Alessia GATTI

19:50 – 20:50
Bob Bob a 2 D – Heat 2 Cortina Sliding Centre
Giada ANDREUTTI-Anna COSTELLA-Simona DE SILVESTRO-Alessia GATTI

20:15 – 21:00
Short track 1500 m D – Quarti di finale Milano Ice Skating Arena
Elisa CONFORTOLA-Arianna FONTANA-Arianna SIGHEL

21:02 – 21:15
Short track 1500 m D – Semifinali Milano Ice Skating Arena

21:30 – 21:40
Short track Staffetta U – Finale A Milano Ice Skating Arena
Andrea CASSINELLI-Thomas NADALINI-Pietro SIGHEL-Luca SPECHENHAUSER

22:00 – 22:05
Short track 1500 m D – Finale B Milano Ice Skating Arena

22:07 – 22:15
Short track 1500 m D – Finale A Milano Ice Skating Arena

(ITALPRESS).

