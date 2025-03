Milano-Cortina 2026, Abodi “Pista bob pronta in una ventina di giorni”

ROMA (ITALPRESS) – “A che punto sono i lavori? Corriamo, corriamo, ma ce la faremo. Per quanto riguarda la pista di bob, skeleton e slittino nel giro di una ventina di giorni la consegneremo”. Lo annuncia, ospite di “Storie Italiane” su Rai1, il ministro dello Sport, Andrea Abodi in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. “Nonostante il tempo molto breve, le insidie di un cantiere e qualche piccolo sabotaggio, quelli che lavorano nel cantiere, coordinati da Simico, sono riusciti in un miracolo – aggiunge – Quello che abbiamo fatto tutti insieme in un anno, ognuno col suo ruolo, gli altri lo fanno nel doppio del tempo. A volte sfidiamo le nostre capacità ma alla fine ce la facciamo ed è motivo di soddisfazione. Saranno grandi Giochi”.

Tra un anno esatto ci sarà la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi: “Ormai ci siamo, i giorni passeranno più velocemente rispetto al passato, c’è emozione per quello che si sta determinando – ha proseguito Abodi – La Rai ci ha fatto fare a Parigi un grandissimo salto di qualità, non solo nella percezione del fenomeno sportivo ma anche in quella del fenomeno sociale e altrettanto verrà fatto per Milano-Cortina. Sarà di grande aiuto, celebreremo l’evento sportivo e gioiremo per le vittorie delle medaglie dei nostri atleti ma sarà un salto di qualità rispetto all’alfabetizzazione civica riguardo i diritti di chi vive la propria condizione con difficoltà”. Abodi sottolinea che “gli atleti paralimpici sono felici, sorridono molto più degli atleti olimpici perchè hanno la consapevolezza non tanto di quello che hanno perso o non hanno mai avuto ma di quello che hanno e lo sport dà loro la possibilità di ritrovare una consacrazione anche nella società”.

LE PAROLE DI ABODI SU JANNIK SINNER

“Sinner adesso avrà modo e tempo di riprendere fiato, potrà prepararsi ulteriormente e avrà ulteriori motivazioni. Credo anche che abbia ritrovato la sua serenità che per qualche tempo è venuta meno”. Andrea Abodi, ministro dello Sport, prova a guardare il bicchiere mezzo pieno della squalifica di tre mesi patteggiata dal numero 1 del mondo Jannik Sinner con la Wada per il caso clostebol. “La Wada ha riconosciuto che non si tratta di doping – ha sottolineato ancora Abodi, ospite di “Storie Italiane” su Rai1 – ma di una leggerezza di alcuni membri del suo team che infatti non lavorano più con lui. Questi tre mesi sono un passo naturale che ha consentito anche di elaborare nuove norme. Purtroppo entreranno in vigore solo nel 2027 ma se cambieranno è anche in ragione di questa esperienza che lui ha vissuto. Tutto questo, comunque, non tocca il giudizio e il valore della persona. Sinner merita tutto il nostro rispetto e la riconoscenza per i messaggi positivi ed educativi che riesce a dare fuori dal campo”, ha concluso.

-Foto Ipa/Agency-

(ITALPRESS).