MILANO (ITALPRESS) – Più di mille studenti in corteo questa mattina nelle strade del centro di Milano. Sono partiti da Largo Cairoli, diretti prima alla Prefettura e poi alla sede di Confindustria, per andare a terminare il corteo in Piazza Missori. La protesta ha provocato non pochi disagi nella circolazione, tanto che in area C si sono formate lunghe code e i mezzi pubblici hanno subito ritardi. Alcune linee sono state addirittura deviate. Sono stati lanciati palloncini di vernice rossa sulle vetrine di banche e di alcuni negozi di abbigliamento in via Manzoni. Lo striscione di testa recitava “Cambiare la scuola per cambiare il sistema: Students’ Strike”. Tra le motivazioni della manifestazione la questione del diritto allo studio, del quale gli studenti chiedono la garanzia totale, al momento assente, ma si toccano anche altri argomenti oltre alla scuola, primo tra tutti il sostegno alla causa palestinese. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Uds