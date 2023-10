MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina un cinghiale che si trovava all’interno della Darsena di Milano, dopo esserne uscito è stato bloccato con una rete in via Ludovico il Moro da parte del personale dei Vigili Urbani e dei Vigili del Fuoco. I veterinari hanno poi immobilizzato l’animale con un sonnifero e lo hanno affidato alla Polizia Provinciale, competente in materia.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Comune di Milano