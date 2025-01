MILANO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano, in efficace sinergia con gli operatori della Centrale Operativa, hanno soccorso una ragazza 14enne presso la fermata metropolitana Garibaldi, evitando conseguenze più gravi.

La mattina del 7 Gennaio, la giovane ha contattato l’utenza di soccorso “112”, manifestando il proprio stato di malessere e paventando di compiere gesti autolesivi.

Il militare della centrale operativa ha instaurato un dialogo con la giovane, trattenendola telefonicamente per oltre 8 minuti, in attesa dell’arrivo di due equipaggi inviati sul posto.

I Carabinieri hanno raggiunto la banchina della linea metropolitana verde in direzione Abbiategrasso, dove hanno rintracciato la ragazza in lacrime, ancora in linea con il militare operatore della centrale.

La 14enne, rassicurata e riportata alla calma dai militari, è stata poi soccorsa e affidata alla famiglia.

