Auto in fuga si schianta contro un altro veicolo nel Monzese: due donne in ospedale, arrestati tre peruviani

MILANO (ITALPRESS) – I carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno fermato tre peruviani che, poco prima, non avevano ottemperato all’alt intimato dai militari lungo via Valtellina a Cinisello Balsamo, dandosi a precipitosa e pericolosa fuga, che si è conclusa in via Borgazzi a Monza. Qui i fuggitivi hanno perso il controllo del mezzo, scontrandosi frontalmente con un’altra autovettura, al cui interno erano presenti due donne.

Entrambi i veicoli, in seguito all’urto, si sono capovolti mentre l’autovettura militare non ne è rimasta coinvolta. Uno dei fuggitivi é riuscito ad uscire dal mezzo, tentando la fuga ma venendo immediatamente immobilizzato. Le due donne, una 54enne ed una 24enne italiane, sono state trasportate rispettivamente in codice rosso e in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza mentre due dei sudamericani sono stati trasportati presso l’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni ed uno all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, tutti in codice giallo. Sono tuttora in corso l’intervento e gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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