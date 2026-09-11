Milano, Atm celebra 95 anni di storia con tre tram “d’oro”

MILANO (ITALPRESS) – “La storia vale oro” è il racconto di Atm che da sabato 12 settembre viaggia lungo le strade di Milano per ripercorrere quasi un secolo di trasformazioni urbane, sociali e culturali. Tre vetture diventano delle vere e proprie gallerie d’arte sui binari: fino a dicembre cittadini e turisti possono ammirare una selezione di un centinaio di fotografie d’epoca e campagne di comunicazione iconiche di “Atm Manifesto – Storie, Viaggi e Design”, la mostra realizzata grazie al prezioso patrimonio dell’Archivio Storico Atm.

Ed è con questo progetto che l’Azienda ha ricevuto lo scorso maggio il XXIX Premio Compasso d’Oro ADI 2026, il più autorevole riconoscimento internazionale nel campo del design. Allestita a bordo di uno storico tram Carrelli della linea 1 e di due tram Sirietto delle linee 14 e 27 in normale servizio, la mostra itinerante racconta l’evoluzione del trasporto pubblico, il legame indissolubile dell’Azienda con la città e con chi la vive ogni giorno.

I passeggeri possono così riconoscere i luoghi della propria quotidianità attraverso una carrellata di preziosi documenti fotografici in bianco e nero che spaziano dagli anni ’20 del Novecento ai giorni nostri. Un percorso visivo composto da vedute della città, ritratti di passeggeri e scatti che ritraggono conducenti, controllori, operai e tecnici che, nel tempo, hanno contribuito alla crescita di Atm.

“La storia vale oro” è un’iniziativa che vuole essere un tributo a tutte le persone dell’Azienda che da 95 anni svolgono un ruolo fondamentale per Milano e a tutti i clienti che scelgono di viaggiare su metro, tram e bus.

– Foto ufficio stampa ATM –

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