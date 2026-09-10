Principio d’incendio su un aereo in partenza a Milano Malpensa, passeggeri evacuati con gli scivoli

MILANO (LA4NEWS/ITALPRESS) – L’aeroporto di Milano Malpensa è stato chiuso temporaneamente nel tardo pomeriggio di oggi a causa di un’emergenza a terra che ha coinvolto un aereo in partenza. A causare l’allarme sarebbe stato un principio di incendio e un’uscita di pista durante la fase di rullaggio di un aereo di EasyJet diretto a Praga. A bordo c’erano 146 persone. Tutti i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza tramite gli scivoli d’emergenza. Si registrano solo due contusi lievi, tra cui una 68enne. Lo scalo è stato fermato in via precauzionale per consentire i soccorsi e la rimozione del velivolo.

Dopo circa un’ora, è stata riaperta una delle due piste dello scalo milanese e il traffico aeroportuale sta lentamente riprendendo il suo ritmo regolare. Resta invece chiusa la pista su cui si è verificato il principio d’incendio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).