MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina alle 8,30 cinque attivisti ambientalisti hanno bloccato il traffico di Milano sedendosi in strada in Piazza Cinque Giornate per chiedere alla politica un’azione immediata per contrastare il collasso eco-climatico. In strada le persone reggevano alcuni striscioni con scritto “No gas no carbone”. Imbufaliti gli automobilisti, anche perchè la protesta è avvenuta nell’orario di punta per il trasporto pubblico e privato verso scuole e luoghi di lavoro. Alle 9:00 il blocco è stato sciolto dalla Polizia, che ha portato via le cinque persone sedute in strada, per portarle in Questura.(ITALPRESS).

Photo credits: ufficio stampa Ultima Generazione