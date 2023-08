MILANO (ITALPRESS) – Promuovere la cultura, valorizzare le bellezze artistiche trasformando idee e progetti in un’impresa creativa, capace di utilizzare al meglio le nuove tecnologie e individuare quali sono le formule organizzative più efficace. Sono gli obiettivi di “St-art up!” Mentorship e avvio all’impresa di giovani per l’innovazione digitale, la cultura e la creatività, l’iniziativa finanziata da Regione Lombardia e inserita tra i programmi di formazione messi a disposizione dalla Società Umanitaria di Milano. C’è tempo fino al 15 settembre per iscriversi – gratuitamente – al corso, articolato in tre fasi, che avrà una durata di tre mesi. L’opportunità è offerta, gratuitamente, a giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti e domiciliati nella Regione Lombardia. Ai partecipanti vengono fornite competenze specifiche, la padronanza dei fondamenti teorici e pratici del settore delle imprese culturali e creative e gli strumenti per dare concretezza all’idea imprenditoriale da sviluppare in questo ambito specifico. Sono tre i moduli, ciascuno da venti ore, che compongono il percorso formativo: acquisizione di competenze tecniche di avvio e gestione d’impresa; accompagnamento all’avvio di impresa per ogni team di progetto; affiancamento dei Mentori selezionati o per ogni nuova realtà imprenditoriale.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Umanitaria