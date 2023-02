MILANO (ITALPRESS) – Al Centro Culturale Rosetum di via Pisanello 1 a Milano, torna la rassegna teatrale: La Grammatica degli Affetti. Una rassegna dove tutti sono protagonisti. Anche in questa stagione i nomi sul palco sono di altissimo livello. “La prima a salire sul palco sarà Irene Muscarà – chiosa padre Marco Finco, direttore del Centro Culturale Rosetum – seguiranno Federico Nava, Andrea Soffiantini, Rossella Rapisarda, Marta Martinelli, Fabrizio Visconti, Carlo Pastori e Giampiero Pizzul.

In questo spazio c’è la possibilità di condividere gli affetti della vita con una grammatica fatta non solo di parole, ma anche di gesti e persino di respiri. Da tale condivisione succede qualcosa di irripetibile come il teatro, una finestra a cui non vorresti solo affacciarti ma scavalcare per essere parte di quell’evento”. Si parte sabato 4 marzo ore 18.30 con “Il ritorno. Liberamente ispirato a Tutto scorre… di V. Grossman”, di e con Irene Muscarà, monologo liberamente ispirato al romanzo Tutto scorre di Vasilij Grossman.(ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Teatro Rosetum