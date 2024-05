LAINATE (MILANO) (ITALPRESS) – Incidente sul lavoro in via Donizetti 20 a Lainate, dove durante i lavori di scavo nella rete fognaria, a causa dell’improvviso crollo del cordolo su cui stava lavorando, un operaio è stato parzialmente sommerso dai detriti. Estratto autonomamente dagli altri colleghi, è stato soccorso prontamente e per le lesioni riportate trasportato in codice giallo all’ospedale Galeazzi. Sul posto personale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Rho che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente, ATS e Carabinieri.(ITALPRESS).

Fot: ufficio stampa Vigili del Fuoco Milano