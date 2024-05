MILANO (ITALPRESS) – Svetta da oggi in piazza Piemonte la nuova insegna “Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni” grazie alla partnership appena siglata tra Italiana Assicurazioni, di Reale Group, e Stage Entertainment Italia. A svelarla è stato un gruppo di “suore” acrobate, lanciandosi dal tetto del Nazionale, con fumogeni gialli e blu, dopo aver animato le fermate della metropolitana per tutta la mattina. A mezzogiorno un flash mob ha annunciato il sostegno di Italiana Assicurazioni al Teatro Nazionale e la conferma della partnership con Stage Entertainment Italia, che prevede la sponsorizzazione del Teatro Lirico Giorgio Gaber e quella del musical Sister Act, lo spettacolo teatrale più visto d’Italia nella stagione 2023/24 con oltre 80.000 biglietti venduti, in giro per l’Italia fino all’autunno prossimo. Luca Colombano, Direttore Generale di Italiana Assicurazioni ha commentato: “L’impegno di Italiana Assicurazioni nei confronti della cultura è profondo e radicato nei valori mutualistici che guidano Reale Group e mi piace pensare che questa nuova insegna simboleggi, dal tetto del teatro, la protezione di Italiana Assicurazioni offerta ai milanesi. Il benessere di cui ci occupiamo come assicuratori, in fondo, passa anche e soprattutto dalla possibilità di avere una ottima qualità della vita e siamo convinti che il teatro e lo spettacolo siano un efficace volano per ottenerla”. Matteo Forte, AD di Stage entertainment ha aggiunto: “Un binomio che, in linea con la migliore tradizione milanese, si dimostra proattivo e, soprattutto, anticipatore di dinamiche che, ne sono certo, caratterizzeranno sempre più il futuro dello spettacolo e del mondo dell’arte. Italiana Assicurazioni si conferma così un partner capace di coniugare temi centrali e fondamentali che fanno parte del proprio core business con azioni culturali in grado di soddisfare, con serietà e professionalità, le richieste del grande pubblico. Ancora una volta la scelta del flash mob fatto in mezzo alla gente è il modo migliore per invitarli a teatro”. (ITALPRESS)

Foto: xp5