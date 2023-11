MILANO (ITALPRESS) – 365 sono le persone controllate ieri pomeriggio a Milano nel corso del servizio straordinario di contrasto allo spaccio di droga svolto dalla Polizia di Stato tra le stazioni ferroviarie di Rogoredo e di San Donato Milanese e tra via Orwell e via San Dionigi. Sono stati sequestrati 4 etti di eroina, 40 grammi di cocaina, 1 chilo di hashish, bilancini di precisione e oltre 3mila euro in contanti in banconote piccolo taglio. La Polizia di Stato ha arrestato, inoltre, un cittadino senegalese di 48 anni e 4 marocchini di età compresa tra i 21 e i 35 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; altre 14 persone sono state indagate a vario titolo. Delle 365 persone controllate, 18 sono state accompagnate in Questura per accertamenti sulla loro identità e per la valutazione della loro posizione sul territorio. Sono stati controllati anche 103 veicoli e 2 bar a San Donato Milanese che sono stati sanzionati per un totale di 2.308 € rispettivamente per mancata attestazione HACCP e per omessa esposizione dei prezzi dei prodotti somministrati. Il Questore Petronzi ha emesso, infine, 53 ordini di allontanamento nei confronti di persone gravitanti presso l’area oggetto del servizio svolto.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Polizia Milano